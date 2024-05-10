Kocaeli'de 7 yıl önce kayıplara karıştı: Genç kadının cinayete kurban gittiği öğrenildi Sevgilisiyle kaçan kadının 7 yıl önce sırra kadem basması sonrasında başlatılan soruşmada, olay polis ekipleri tarafından aydınlatılırken kadının, ailesi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Ekipler olayla ilgili 26 kişiyi gözaltına aldı.

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İHA

Kocaeli'de 7 yıl önce kayıplara karışan kadınla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında meydana gelen olayda evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan (27), sevgilisi M.A. ile yaşadığı evden kaçtı.

Eşinden şikayetçi oldu

Bir süre sonra M.A. ile Güneş Yıldıztan, Darıca Polis Merkezi'ne başvurdu. Güneş Yıldıztan, verdiği ifadede kocası Nihat Yıldıztan'ın kendisini dövdüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Kayıplara karıştı

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Güneş Yıldıztan, kadın sığınma evine yerleştirildi.

Güneş Yıldıztan, bir süre kaldığı sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldı. Yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde konaklayan Güneş Yıldıztan, akabinde sırra kadem bastı.

Gerçek gün yüzüne çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güneş Yıldıztan'ın 7 yıldır hiçbir yaşam belirtisi göstermemesi üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

50'nin üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu, adım adım iz sürüldü. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Güneş Yıldıztan'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.

26 kişi gözaltına alındı

Harekete geçen ekipler, Kocaeli merkezli İstanbul ve Van'daki eş zamanlı operasyonlarda 26 kişiyi gözaltına aldı. Nihat Y., S.Y, M.Y, B.Y, F.Y, O.Y., A.Y, S.Y, Z.Y, B.Y, M.Y, ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet, cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Ailesi tarafından ormanlık alanda öldürüldü

Öte yandan Güneş Yıldıztan'ın, sığınma evinden çıktığı süreçte kocasının yakınları ve aile fertleri tarafından yakalanarak Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine götürüldüğü öğrenildi.

Yıldıztan'ın; kocası, kocasının kardeşleri ve amca oğulları tarafından ormanlık alanda öldürüldüğü tespit edildi.

Cesedi bulunamadı

Yıldıztan'ın kardeşlerinin aile meclisinde alınan infaz kararına karşı çıktığı bildirilirken, 7 yıllık süreçte kimsenin 'kayıp müracaatı' yapmadığı aktarıldı. Yıldıztan'ın cesedine ise ulaşılamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)