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Kocaeli'de aracıyla çarptığı polisin ölümüne neden olan sanık, müebbet hapis cezası aldı

Kocaeli'de aracıyla çarptığı polisin ölümüne neden olan sanık, müebbet hapis cezası aldı Çayırova ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçarken çarptığı polis memurunun ölümüne neden olan sürücü, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.