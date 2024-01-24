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Kocaeli'de barakası yanan işçi, eşyalarını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Kocaeli'de barakası yanan işçi, eşyalarını kurtarmak isterken hayatını kaybetti İnşaat alanında işçilerin kaldığı baraka alev alırken eşyalarını kurtarmak isteyen bir işçi, barakasına girmek istedi. Alevlerin içinde kalıp dumandan etkilenerek bayılan adam, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.