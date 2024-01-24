Korkunç olayın adresi bu sefer Kocaeli oldu.
Körfez ilçesinde toplu konut inşaat alanında işçilerin kaldığı barakada, sabah saatlerinde yangın çıktı.
Barakada çıkan yangın hararetlendi
Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede hararetlendi.
İşçilerden biri olan 49 yaşındaki Mehmet Sadık Deval, eşyalarını kurtarmak için alevler içinde kalan barakanın içine girdi.
Dumandan etkilendi
İçeri giren Deval, bir süre sonra dumandan etkilenerek bayıldı.
Çevrede bulunan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp, adamı dışarı çıkardı.
Hazır bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Sadık Deval’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çalışmak için Van'dan geldi
3 çocuk babası Mehmet Sadık Deval'ın, Van'dan kardeşleriyle birlikte çalışmak için Kocaeli'ne geldiği öğrenildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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