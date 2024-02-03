Kocaeli'de bir fabrikada yangın çıktı! Kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada çıkan yangının ekiplerce söndürüldü.
Vali Seddar Yavuz açıklama yaparak, yangınla ilgili herhangi bir yaralanma ve etkilenmenin söz konusu olmadığını bildirdi.
Ekipler bölgede
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalarını tamamladı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.
Kimyasal maddeler bölgeden uzaklaştırıldı
Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler çalışanlarca yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.
"Herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil"
Vali Seddar Yavuz, yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi.
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