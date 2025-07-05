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Kocaeli'de denize giren şahıs boğulma tehlikesi geçirdi: Durumu ağır

Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç yoğun bakıma alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA İHA
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Kocaeli'de serinlemek için Kerpe Kartal Kayalıkları'nda denize giren 17 yaşındaki Furkan E., bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar ve ekipler, hemen denize girerek genci sudan çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kalp masajı ile ilk müdahalesi yapılan Furkan E., ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Entübe edilen Furkan E., buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Furkan E'nin durumun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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