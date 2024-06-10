Kocaeli'de düğün konvoyundan havaya ateş açıldı: Elektrik kablosu koptu

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Karadenizliler Mahallesi'nde, konvoyla gelin almaya gelenler havaya ateş açtı.
Havaya açılan ateş sonucunda kurşun elektrik kablolarına isabet etti.
Kurşun elektrik kablolarına isabet etti
Yaşanan olay sebebiyle kablolardan alevler yükseldi, vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.
Yaşanan olay nedeniyle mahallelinin elektriği kesildi.
Mahallenin elektriği gitti
Ekiplerin kabloyu onarması sonrasında mahalleye yeniden elektrik verildi.
Olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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