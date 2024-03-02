Kocaeli'de ehliyetsiz sürücü kaçarken polisi yaraladı Kocaeli'de dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı.

AA & Ensonhaber

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 17 yaşındaki M.E.Ç. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Polis memuru Samet Y.'nin kontrol etmek istediği otomobilin sürücüsünün aracı hareket ettirmesi üzerine yere düşen polis memuru yaralandı.

Çağrılan sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakalanarak gözaltına alındı

Dur ihtarına uymayıp aracıyla olay yerinden kaçan ve ehliyeti bulunmayan M.E.Ç. ise polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap da hastaneye giderek Samet Y.'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.