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Kocaeli'de emekli aylığını çekmek için evden çıkmıştı: Otomobilde cesedi bulundu

Kocaeli'de emekli aylığını çekmek için evden çıkmıştı: Otomobilde cesedi bulundu Kandıra ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam, dere yatağında otomobilde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın 2 gün önce emekli aylığını çekmek için evden çıktığı ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.