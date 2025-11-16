Kocaeli'de eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü arkadaşını öldürdü: Tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan Burak Ergül, bir süre önce memleketi Kocaeli'ne geldikten sonra boşandığı M.K.'yi darbedip bıçakladı.

Ergül, daha sonra arkadaşı Ercan Kavşut'u, eski eşi M.K. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek defalarca bıçakladı.

BIÇAKLAMA ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Otomobilin direksiyon koltuğunda oturduğu sırada bıçaklanan Kavşut, yaralı halde kaçmaya çalışırken, yaklaşık 500 metre sonra park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Burak Ergün'ün Ercan Kavşut'u otomobilin içinde bıçakladığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

YARALI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Kavşut, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ercan Kavşut, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

M.K.'nin ise tedavisi sürüyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, yaya olarak kaçan Burak Ergün ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden Burak Ergün tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.