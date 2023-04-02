Kocaeli'de esnafın bıçaklı yer kavgası

DHA
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde öğle saatlerinde 2'nci el oto pazarı mevkinde pazarcılar arasında yaşanan kavgada kan aktı.
Oto pazarı etrafına tezgah açan manav U.A. ile ayakkabı satan N.H. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tezgahtan bıçak alan U.A., N.H.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Ekipler olay yerine geldi
Kanlar içerisinde yere yığılan N.H.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Yaralı hastane kaldırıldı
Yaralı N.H. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.