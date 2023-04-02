Kocaeli'de esnafın bıçaklı yer kavgası
DHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde öğle saatlerinde 2'nci el oto pazarı mevkinde pazarcılar arasında yaşanan kavgada kan aktı.

Oto pazarı etrafına tezgah açan manav U.A. ile ayakkabı satan N.H. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tezgahtan bıçak alan U.A., N.H.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler olay yerine geldi

Kanlar içerisinde yere yığılan N.H.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Yaralı hastane kaldırıldı

Yaralı N.H. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası #1
Kocaeli'de seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası #2
Kocaeli'de seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası #3
Kocaeli'de seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası #4