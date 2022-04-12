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    Kocaeli'de evinden çıkan adam kurşun yağmuruna tutuldu

    Darıca ilçesindeki sokakta yürüyen 53 yaşındaki adam, yanına otomobille yaklaşan kişinin hedefi oldu. Kurşunlanan adam kanlar içerisinde yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.
    • 12.04.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 13:05
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    Kocaeli'de evinden çıkan adam kurşun yağmuruna tutuldu

    Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, evinden çıkan Özcan A., yanına yaklaşan otomobilli tarafından saldırıya uğradı.

    Otomobildeki kişinin bacağından vurduğu Özcan A. (53)  kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Saldırıp kaçmaya başladı

    DHA'nın haberine göre, Özcan A. yere yığılırken, şüpheli ise hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Özcan A., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olay yerinde 5 kovan bulundu

    Yapılan incelemede olay yerinde 5 kovan bulan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Kocaeli de evinden çıkan adam kurşun yağmuruna tutuldu #1

    Kocaeli de evinden çıkan adam kurşun yağmuruna tutuldu #2

    Kocaeli de evinden çıkan adam kurşun yağmuruna tutuldu #3


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