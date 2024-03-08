Kocaeli'de feci kaza: Aracında yanarak can verdi

Kocaeli'de D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde olan Ş.A. hakimiyetindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren otomobilde yangın çıktı, sürücü ise sıkıştı.
Yangını çevredekiler söndürdü
Feci kazayı gören vatandaşlar, olay yerine gelerek otomobilde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.
Olay yerinde hayatını kaybetti
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.
Tır sürücüsü Ş.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış