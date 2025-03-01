Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 3 mağdur kadın kurtarıldı

İHA
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Darıca ilçesinde belirlenen 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüpheliler S.Ö., K.Y., S.T. ve K.M.'yi gözaltına aldı.
3 mağdur kadını da kurtardı.
TUTUKLANDILAR
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış