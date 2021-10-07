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- Kocaeli'de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu
Kocaeli'de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu
- İHA
- 07.10.2021 - 09:07
- Güncelleme : 07.10.2021 - 09:54
Yurt dışından Kocaeli'nin Basişkale ilçesine gelen 49 yaşındaki Cahit Tatlı, evine gelen bir şahısla tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesi ile 10 yerinden bıçaklanan gurbetçi adam yere yığıldı.
Saldırgan ise Tatlı'ya ait otomobili alarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın öldüğünü belirledi.
KATİL ZANLISI ORTAYA ÇIKTI
Tartışmanın yaşandığı evde inceleme başlatan ekipler, Tatlı'ya ait aracın yerini tespit etti.
Geniş çaplı incelemeler sonucunda gurbetçi adamın, spor salonunda tanışarak aşık olduğu pilates eğitmeni Ceren İ.'nin yabancı uyruklu patronu Fırat S. tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı.
Kocaeli'de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu VİDEO
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Ekipler katil zanlısını, olaya karıştığı tespit edilen genç eğitmeni ve A.İ.Ç.'yi gözaltına aldı.
İfadesi alınan şahıslardan Fırat S.'nin suçunu itiraf etmesi ile adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.