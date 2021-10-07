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Kocaeli'de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu

Kocaeli'de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu

Yabancı uyruklu iş adamı, çalışanıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan gurbetçi adamı bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olayla ilgisi olan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.