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    Kocaeli'de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu

    Yabancı uyruklu iş adamı, çalışanıyla aşk yaşadığı ortaya çıkan gurbetçi adamı bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olayla ilgisi olan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 09:54
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    Kocaeli'de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu

    Yurt dışından Kocaeli'nin Basişkale ilçesine gelen 49 yaşındaki Cahit Tatlı, evine gelen bir şahısla tartışmaya başladı.

    Tartışmanın alevlenmesi ile 10 yerinden bıçaklanan gurbetçi adam yere yığıldı.

    Saldırgan ise Tatlı'ya ait otomobili alarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın öldüğünü belirledi.

    KATİL ZANLISI ORTAYA ÇIKTI

    Tartışmanın yaşandığı evde inceleme başlatan ekipler, Tatlı'ya ait aracın yerini tespit etti.

    Geniş çaplı incelemeler sonucunda gurbetçi adamın, spor salonunda tanışarak aşık olduğu pilates eğitmeni Ceren İ.'nin yabancı uyruklu patronu Fırat S. tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı.

    Kocaeli'de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu VİDEO

    Kocaeli de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu #1

    ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

    Ekipler katil zanlısını, olaya karıştığı tespit edilen genç eğitmeni ve A.İ.Ç.'yi gözaltına aldı.

    İfadesi alınan şahıslardan Fırat S.'nin suçunu itiraf etmesi ile adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu #2

    Kocaeli de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu #3

    Kocaeli de gurbetçi adamın yaşadığı aşk sonu oldu #4

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