Kocaeli'de hafif ticari aracın otomobile arkadan çarptığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı Kocaeli'de hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan otomobil çarptı. Yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Serkan A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Semih Ramazan K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hafif ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü Serkan A., itfaiye ekibi tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

2'si çocuk 4 yaralı

Ağır yaralanan Serkan A. ile otomobil sürücüsü Semih Ramazan K. ve aynı araçta bulunan çocuklar Muhammed ve Tunahan K., sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)