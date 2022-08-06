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Kocaeli'de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı

Kocaeli'de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı

Hemşire Önder Gürel'e (29) kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Murat Olgun, yeniden gözaltına alınıp, bu kez tutuklandı.