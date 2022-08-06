Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
415.431
0.64%
BTXN Coin
8.19
3.53%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Kocaeli'de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı

    Hemşire Önder Gürel'e (29) kafa atarak burnunu ve kafatasını kıran, 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Murat Olgun, yeniden gözaltına alınıp, bu kez tutuklandı.
    • 06.08.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Temmuz günü, Fatih Devlet Hastanesi'nde ambulansla acil servise getirilen KOAH hastasının oğlu Murat Olgun, müdahale eden doktor ve hemşirelere "Dilinde şişme var, diline müdahale edin" diyerek bağırdı.

    Kısa süre sonra da Murat Olgun, hemşire Önder Gürel'e kafa attı.

    Kafatası ve burnunda kırıklar oluştu

    Kafatası ile burnunda kırıklar oluşan Önder Gürel, şikayetçi oldu.

    Gözaltına alınan Murat Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Murat Olgun, 2 Ağustos günü yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

    Serbest kaldı, yeniden tutuklandı

    Olgun, yurt dışına çıkış yasağı konularak yine adli kontrolle serbest bırakıldı.

    İHA'nın aktardığına göre dün yeniden gözaltına alınan Murat Olgun, sevk edildiği adliyede bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı #1

    Kocaeli de hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Soylu'dan Bülent Tezcana: Ahlâk fukaraları
    İç Haber

    Bakan Soylu'dan Bülent Tezcana: Ahlâk fukaraları

    Uzayda keşiflere verilen 21 Türk ismi
    Teknoloji

    Uzayda keşiflere verilen 21 Türk ismi

    Kriptolarda otomatik al-sat nasıl yapılır öğrenin!
    KuantumRobo

    Kriptolarda otomatik al-sat nasıl yapılır öğrenin!

    Görüş Bildir