Aksaray'da köpeklerin saldırdığı Muhammed Ali, taburcu oldu Arkadaşının dedesine ait köpeğin saldırısında yaralanan Muhammed Ali Altınbaş, tedavi sonrası evine gönderildi.

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Aksaray Yeni Mahalle'deki müstakil evde bir köpek saldırısı meydana geldi.

12 yaşındaki Muhammed Ali Altınbaş, aynı mahallede oturan arkadaşına gitti.

Evin bahçesine girdiğinde arkadaşının yanındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Muhammed Ali, sağ kulağından yaralandı.

Arkadaşı kurtardı

Arkadaşının müdahalesi ile köpekten kurtulan Muhammed Ali, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taburcu oldu

Muhammed Ali Altınbaş, tedavisinin ardından taburcu oldu. Köpeğin, Muhammed Ali'nin arkadaşının dedesine ait olduğu, aşılarının tam olması nedeniyle ailenin şikayette bulunmadığı öğrenildi.