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Kocaeli'de husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 kişi hayatını kaybetti Husumetli olduğu kişiye silahlı saldırdıktan sonra ortadan kaybolan adam polis ekipleri tarafından aranırken, silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.