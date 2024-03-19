Kocaeli'de husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de silahlı saldırı can aldı...
Dilovası ilçesinde saat 11.00 sıralarında Emre Taşdemir, otomobilini park edip indikten sonra husumetli olduğu iddia edilen Ümit Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda ağır yaralanan Taşdemir, kanlar içinde yere yığıldı.
Kayıplara karıştı
Ümit Y. isimli şüpheli ise tabancasını olay yerine atarak kayıplara karıştı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralı Emre Taşdemir'i hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan Taşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Ekipler çalışma başlattı
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 6 boş mermi kovanı bulundu. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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