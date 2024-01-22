Kocaeli'de itfaiye eri tır dorsesindeki patlamada yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişinde M.A. idaresindeki tırın çekici kısmının sol arka tekerleğinin fren sisteminde yangın çıktı.
Araçtan çıkan dumanı gören sürücü güvenli bir yerde tırı durdurarak 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve karayolları ekipleri geldi.
Dorsede patlama oldu
İtfaiye ekipleri frenlerdeki yangına müdahale ederken plastik ham maddesi yüklü dorsenin de kapağını açtı.
Bu sırada dorse içerisinde aşırı ısınan hava ile plastik ham maddesinin etkileşime girmesi sonucu dorsede basınç patlaması meydana geldi.
İtfaiye eri yaralandı
Patlama nedeniyle metal dorsenin kenarları eğrilirken basınç dalgasının çarptığı itfaiye eri N.Ş.A., yerdeki müdahale ekipmanlarının üzerine düşerek yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı itfaiyeci ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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