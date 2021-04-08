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    Kocaeli’de kaza yapan taraflar arasında silahlı kavga

    Kavşakta meydana gelen kazanın ardından çıkan kavgada bir sürücü havaya ateş etti. Polis ekipleri, havaya ateş ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 13:56
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    Kocaeli’de kaza yapan taraflar arasında silahlı kavga

    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi’ndeki kavşakta iki araç çarpıştı.

    Kaza nedeni ile 1 kişi yaralanırken taraflar arasında tartışma çıktı. Sürücülerden biri silahını çıkararak havaya ateş etmeye başladı.

    Tarafların yakınlarının da olayı haber alıp gelmesi ile kavga büyüdü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Taraflar yapılan tüm müdahalelere rağmen tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırdı.

    Havaya ateş eden ekipler, tarafları ayırmada yetersiz kalınca bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

    Takviye ekiplerle taraflar yatıştırıldı.

    Kocaeli’de kaza yapan taraflar arasında silahlı kavga VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

    Kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de kaza yapan taraflar arasında silahlı kavga #1

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