Kocaeli'de kucağındaki bebeğiyle gözaltına alındı

İHA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesindeki bir evden 113 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmalarında olayın şüphelisinin S.U. isimli kadın olduğu tespit edildi.
Kucağındaki bebeğiyle birlikte gözaltına alındı
Adresi tespit edilen S.U., kucağındaki bebeğiyle birlikte gözaltına alındı.
Ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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