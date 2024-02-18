Kocaeli'de korkutan yangın...
Yangın, saat 15.30 sıralarında Derince ilçesinde bir gecekonduda çıktı.
Gecekonduyu alev alev yaktı
Yabancı uyruklu G.M. namaz kıldığı esnada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuğu sünger yatağı yaktı.
Alevleri fark eden G.M., namazı yarıda bırakıp diğer çocuklarını da alarak sokağa çıktı.
İtfaiye ekipleri alevleri güçlükle söndürdü
Tekrar gecekonduya girip sünger yatağı söndürmeye çalışan adam alevleri söndüremeyince komşulardan yardım istedi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Maddi hasar meydana geldi
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürülürken, gecekonduda büyük hasar meydana geldi.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Öte yandan, G.M. ve çocuklarını sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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