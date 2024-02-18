Kocaeli'de küçük çocuk babası namaz kılarken gecekonduyu cayır cayır yaktı Babası namaz kıldığı sırada elinde çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk evi ateşe verdi. Alevleri fark eden baba çocuklarını dışarı çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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İHA

Kocaeli'de korkutan yangın...

Yangın, saat 15.30 sıralarında Derince ilçesinde bir gecekonduda çıktı.

Gecekonduyu alev alev yaktı

Yabancı uyruklu G.M. namaz kıldığı esnada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuğu sünger yatağı yaktı.

Alevleri fark eden G.M., namazı yarıda bırakıp diğer çocuklarını da alarak sokağa çıktı.

İtfaiye ekipleri alevleri güçlükle söndürdü

Tekrar gecekonduya girip sünger yatağı söndürmeye çalışan adam alevleri söndüremeyince komşulardan yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasar meydana geldi

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürülürken, gecekonduda büyük hasar meydana geldi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Öte yandan, G.M. ve çocuklarını sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)