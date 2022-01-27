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    Kocaeli'de kullandığı pres makinesine sıkıştı

    Bir lastik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 15:36
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    Kocaeli'de kullandığı pres makinesine sıkıştı

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi’nde meydana gelen olayda evli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Demir, çalıştığı lastik fabrikasında kullandığı pres makinesinde sıkıştı.

    PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

    Mesai arkadaşları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Nezir Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sıkıştığı yerden çıkarılan Mehmet Nezir Demir'in cenazesi, morga kaldırıldı.

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