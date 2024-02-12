Kocaeli'de kuzen cinayeti: İstenen ceza belli oldu! Kuzeni Işık Filiz'i tabancayla vurarak öldüren Metin Akar hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İHA

İzmit ilçesi Doğan Mahallesi'nde annesi M.A. ile birlikte yaşayan B.A., babasının kuzeni Işık Filiz'le kavga etti.

Kavganın uzaması üzerine B.A., durumu amcası Metin Akar'a haber vererek korktuklarını söyledi.

B.A., Akar'ın kendisiyle birlikte kalmasını isterken, erkek kardeşinin şehir dışında olması sebebiyle yeğeni ve yengesini yalnız bırakmamak için yanlarında kalmaya başladı.

"Kim kimin namusuna göz koyuyorsa..."

Işık Filiz, elinde kürekle Metin Akar, yeğeni B.A. ve yengesi M.A.'nın kaldığı apartmana gelip, giriş kapısındaki camları kırdı. Sesleri duyan Metin Akar, silahını alıp aşağıya inerek kuzeni Işık Filiz'e 5-6 el ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Filiz, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Akar, emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildiği sırada, "Kim kimin namusuna göz koyuyorsa sonu budur. Nokta" diye bağırdı. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet hapis talebi

Cumhuriyet Savcısı, Işık Filiz'in ölümüyle ilgili hazırladığı iddianameyi tamamladı.

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Metin Akar'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. Tutulu sanık Metin Akar'ın yargılamasına 15 Şubat'ta başlanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)