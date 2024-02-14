Kocaeli'de markette mide bulandıran görüntü Gebze'de zabıta ekiplerinin marketlere yaptığı denetimde, son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler ile ambalajı kurtlanmış süt ürünü tespit edildi.

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü tespit ederek imha etti.

Etrafı kurtlanmış süt bulundu

Bir markete yaptığı denetimde ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.

Ekipler, marketlerin dışında okul kantinlerine de yönelik sıkı denetimlerde bulunuyor.

Denetimler sürüyor

Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar başta olmak üzere fiyat tarifesi ve hijyen gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)