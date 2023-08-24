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Kocaeli'de oğluyla oynamadı diye çocuğun boğazını sıktı Abone Olun

Kocaeli'de oğluyla oynamadı diye çocuğun boğazını sıktı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadın iddiaya göre çocuğuyla oynamadığını ileri sürdüğü komşularının oğlunun boğazını sıktı. Aile olayın ardından şikayetçi oldu.

İHA Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tepki toplayan bir olay yaşandı. Uzunçiftlik Atakent Mahallesi'ndeki Vefakent Narlıbahçe Konutları'nda 2 gün önce Gülcan E. isimli kadın, oğlu ile oynamadığı ve onu dışladığını ileri sürdüğü komşusunun oğlunun boğazını sıktı ve yakasına yapıştı. Çocuğun boğazını sıktı: Ablasını da tehdit etti Kadın, olaya müdahale etmek isteyen çocuğun ablasını da iterek tehdit etti. Gülcan E., çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaştı. Boğazı sıkılan çocuğun ailesi, polis merkezine giderek Gülcan E.'den şikayetçi oldu. O anlar böyle görüntülendi Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının hızla gelip çocuğun boğazını sıktığı anlar görüntülere yansıdı.

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