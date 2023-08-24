Kocaeli'de oğluyla oynamadı diye çocuğun boğazını sıktı
İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tepki toplayan bir olay yaşandı.

Uzunçiftlik Atakent Mahallesi'ndeki Vefakent Narlıbahçe Konutları'nda 2 gün önce Gülcan E. isimli kadın, oğlu ile oynamadığı ve onu dışladığını ileri sürdüğü komşusunun oğlunun boğazını sıktı ve yakasına yapıştı.

Çocuğun boğazını sıktı: Ablasını da tehdit etti

Kadın, olaya müdahale etmek isteyen çocuğun ablasını da iterek tehdit etti.

Gülcan E., çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Boğazı sıkılan çocuğun ailesi, polis merkezine giderek Gülcan E.'den şikayetçi oldu.

Oğluyla oynamadığı için çocuğun boğazını sıktı

O anlar böyle görüntülendi

Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadının hızla gelip çocuğun boğazını sıktığı anlar görüntülere yansıdı.