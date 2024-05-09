Kocaeli'de önce yayaya sonra elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü Başiskele ilçesinde önce yol kenarında yürüyen yayaya, ardından beton elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada metrelerce savrulup yere çakılan yaya hayatını kaybederken, sürücü de yaralandı.

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İHA

Kocaeli'de feci kaza...

Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana gelen olayda, S.T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce yol kenarında yürüyen yayaya, sonra beton elektrik direğine çarptı.

Otomobil ikiye bölündü, yaya metrelerce savrulup yere çakıldı

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Yaya metrelerce savrulup yere çakılırken, otomobilin bölünen arka kısmı da iş yerine çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaya hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yayanın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaza anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yayanın otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulup yere çakıldığı, otomobilin ise beton direğe çarpıp ikiye bölündüğü görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)