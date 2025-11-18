Kocaeli'de otizmli şahıs odunluğa baktı diye odunla darbedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası 32 yaşındaki Ertuğrul Şenol, bisikletle dolaştığı sırada bir fırının odunluğuna baktı.

Şenol'un odunluğa baktığını gören iş yerinden bir kişi, şahsı zorla içeri sokarak odunla darbetti

AİLE SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu şahsı daha sonra iş yerinden sokağa attığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenol'un kafasına 6 dikiş atılarak, kolu alçıya alındı.

Şenol'un vücudunda da ödemler oluştuğu tespit edildi.

Aile, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

"AĞABEYİMİ TANIYAMADIM"

Darbedilen gencin kardeşi Yuşa Şenol, ağabeyini hastanede tanıyamadığını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

Olay sırasında işte olduğunu söyleyen Şenol, şunları söyledi:

Babam umredeydi. Polisler babama ulaşmış, o da beni aradı. Hastaneye vardığımızda ağabeyimi tanıyamadım. Kafasında yarılma, kolunda büyük bir ödem, sırtında ve bacaklarında kocaman morluklar vardı. Doktorlar gözetiminde saatlerce hastanede kaldık. Bu bir tokat, yumruk değil; bildiğiniz cinayete teşebbüs.

"SAVUNMASIZ BİR OTİZMLİ YETİŞKİNE ODUNLA 12-13 KEZ VURMAK NE DEMEK"

Şenol, şüphelinin kendince sebepler uydurduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz polisten bir açıklama alamadık. Şahıs da şikayetçi olmuş. 'Odunluğuma mı girdi?' diye düşünmüş olabilir ama böyle bir şey saldırı nedeni olamaz. Ağabeyimin üzerinde bir tane bile karşı darbe yok. Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek? Vicdanı olan insan böyle bir şey yapmaz."

"EN AĞIR ŞEKİLDE YARGILANMALARINI İSTİYORUZ"

Olay sonrası çok sayıda otizm derneği ve avukatın kendilerine ulaştığını belirten Yuşa Şenol, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydetti.

Şenol, şu ifadeleri kullandı:

Sağ olsun bu konu hakkında da otizm dernekleri ve avukatları bizimle iletişime geçtiler. Hepsi desteklerini sürdürüyorlar. İnşallah bu olayın en kısa sürede yargıya taşınıp bu şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz, bekliyoruz. Temennimiz bu yönde.

Saldırıya uğrayan Ertuğrul Şenol'un lisanslı atlet olduğu, uzun atlama branşında Türkiye ikincilikleri ve üçüncülüğü bulunduğu öğrenildi.