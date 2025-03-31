Kocaeli'de otomobil, binanın bahçesine düştü: 1 yaralı

DHA

Bugün saat 11.30 civarında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Arapçeşme Mahallesi 1022/4 Sokak'ta, H.M. yönetimindeki 41 YV 728 plakalı otomobil, geri manevra yaparken kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşarak binanın bahçesine düştü.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ YARALANDI

Kazada, sürücünün eşi M.M. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. M.M., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, H.M. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.