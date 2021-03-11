Kocaeli'de otomobile çarpmamak için manevra yapınca öldü

Yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca düşen motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penbegüllü Bulvarı üzerinde ilerleyen 35 DC 2039 plakalı motosikletin sürücüsü Ömer Uçar, kaldırım kenarından yola çıkmak için hareket eden A.K.'nın kullandığı 41 UV 782 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaptığı ani hareketin etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü Ömer Uçar, yola düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza ise cadde üzerindeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.