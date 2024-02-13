Kocaeli'de otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

DHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde M.D. idaresindeki otomobil ile K.E. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.D.'nin kullandığı otomobil rögar bacasının üzerine çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1'i ağır 3 yaralı
Kazada otomobillerin sürücüleri ile yolculardan S.T. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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