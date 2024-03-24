Kocaeli’de seyir halindeki otomobilin motoru alev alev yandı Yolda seyir halinde giderken araç alev aldı. Sürücüsü, araçtan çıkarak canını zor kullandı. İtfaiye ekipleri yangını başarı ile söndürdü.

İHA

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı’nda gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselemeye başladı.

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu.

Dumanları fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup aşağıya indi.

Alevler motor kısmını kapladı

Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, kısa sürede büyüyen alevler motor kısmını kapladı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın otomobilin tamamını kaplamadan söndürüldü.

Yangının motordaki arıza sebebiyle çıktığı düşünülüyor

Motordaki arıza sebebiyle çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)