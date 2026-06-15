Eski bakan ABD'de kurye oldu: Paket dağıtırken görüntülendi

Kırgızistan'da bir dönem Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Ulugbek Kochkorov, şimdilerde hayatının başka bir döneminde.

ABD'de kurye olarak çalışırken görüntülenen eski bakanın sözleri dikkatleri çekti.

Bir zamanlar devlet yönetiminde önemli görevler üstlenen Kochkorov'un bugün paket dağıtımı yaparak hayatını kazanması, gündem oldu.

"HELAL BİR İŞTEN UTANMIYORUM"

Kochkorov, hakkında çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada çalışmaktan ve emek vererek para kazanmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Eski bakan, "Helal bir işte çalışarak para kazanmaktan utanmıyorum. Yaptığım işe saygı duyuyorum ve mutluyum" ifadelerini kullanarak mesleğiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.