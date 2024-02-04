Kocaeli'de tıra ve bariyerlere çarparak sürüklenen otomobildeki 1 kişi öldü

İHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 kara yolu İstanbul istikametinde arıza yapan çekici sağ şeritte durdu.
Seyir halinde olan tır ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçti.
Bu esnada seyir halinde olan otomobil önce tıra, ardından da bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 ölü 3 yaralı
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı.
Hurdaya dönen otomobilde bulunan Cengiz Baran hayatını kaybederken Filiz D., Emre A. ve sürücü Ömer Y. yaralandı.
Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Tırın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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