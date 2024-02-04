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Kocaeli'de tıra ve bariyerlere çarparak sürüklenen otomobildeki 1 kişi öldü

Kocaeli'de tıra ve bariyerlere çarparak sürüklenen otomobildeki 1 kişi öldü Kocaeli'de arızalanan çekiciye çarpmamak için orta şeride geçen tıra arkadan çarpan otomobil bariyerlerde yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.