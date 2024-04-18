Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi'nde M.C. idaresindeki tır yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti.
Tır sürücüsü o esnada yola çıkan yayayı fark etmedi.
S.S., tırın altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kriko ile tırı kaldırarak S.S’yi çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.S. hastaneye sevk edildi.
Polis ekiplerince tır sürücüsü M.C.'nin ifadesine başvuruldu.
Tırların şehir içi trafiğine çıkışı yasak olan saatler arasında seyir halinde olan sürücüye 690 lira para cezası uygulandı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kırmızı ışıkta tırın durduğu, yeşil ışıkta hareket haline geçerken yola çıkan yayaya çarptığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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