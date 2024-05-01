Kocaeli'de trafik ışıklarında otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'nde M.K. idaresindeki otomobil ile E.S. yönetimindeki otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan M.K.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
İki otomobilde de hasar meydana gelirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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