Sinan Akçıl: Bilseydim marşın adını 'Türkler Gidiyor' yapardım

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadele, Paraguay'ın erken golüyle 1-0 sona ererken Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti.

Müsabakanın ardından milli takım futbolcuları ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

A Milli Takım için marş besteleyen ünlü sanatçı Sinan Akçıl ise, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı.

"TÜRKİYE İÇİN EN AZ 4 YILLIK SU MOLASI"

Akçıl, "Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını Türkler geliyor değil 'Türkler gidiyor' yapardım." ifadelerini kullandı.

YENİ MARŞI 'TÜRKLER GELİYOR' ADIYLA YAYINLADI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Kosova ile karşılaşması ile tarihi bir zafere imza atmıştı.

Play-off finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini almıştı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, galibiyetin ardından Milli Takım için bir marş yazacağını "Artık marş savaşları başlasın." ifadeleri ile duyurmuştu.

Akçıl, geçtiğimiz aylarda "Türkler Geliyor" isimli marşı yayınlamıştı.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan marş, kısa sürede binlerce beğeni kazanmıştı.