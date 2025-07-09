Kocaeli'de tüfekle vurulmuştu: Hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisinde 4 Temmuz'da meydana gelen olayda, B.K. henüz bilinmeyen nedenle tüfekle Yasin Örçen'e ateş açtı.

Olayda, Örçen bacaklarından yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

B.K. ise olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Örçen, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Örçen’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Doğantepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.