İsrail ordusu 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

450 BİN YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILACAK

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail ordusunun hükümetten 450 bin yedek askeri göreve çağırma talebinde bulunacağı belirtildi.

Ordunun talebinin ilerleyen günlerde sunulmasının ve hükümet tarafından onaylanmasının beklendiği aktarıldı.

Talebin Lübnan'a yönelik muhtemel kara saldırılarının genişletilmesi beklentisiyle yapılacağı ifade edildi.

Haberde 450 bin yedek askerden bahsedilmesine karşın şu anda orduya çağrılabilecek azami yedek asker sayısının 260 bin olduğuna ve bunun İsrail ordusunun savaş bölgelerinde yükünü hafifletme gerekçesiyle hükümet tarafından geçen ocak ayında alınan kararla belirlendiğine işaret edildi.