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Kocaeli'de veliler okulu bastı: Öğretmenleri darbettiler

Kocaeli'de veliler okulu bastı: Öğretmenleri darbettiler Kocaeli'nin Darıca ilçesinde veliler, çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, hem velilerin hem de darp edilen öğretmenlerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.