Kocaeli'de veliler okulu bastı: Öğretmenleri darbettiler
İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli 2 öğretmen sınıfta ders anlatırken, öğrenci velileri olan anne, baba ve oğulları tarafından önce hakarete, ardından da saldırıya uğradı.

Sınıfı basan veliler, öğrencilerin gözü önünde öğretmenleri darbetti.

Okulu bastılar: Öğretmenlere saldırdılar

Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı.

Şikayetçi oldular

Hastaneye giden 2 öğretmen de darp raporu alarak velilerden şikayetçi oldu.

Velilerin de öğretmenlerden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)