Kocaeli'de veliler okulu bastı: Öğretmenleri darbettiler

İHA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli 2 öğretmen sınıfta ders anlatırken, öğrenci velileri olan anne, baba ve oğulları tarafından önce hakarete, ardından da saldırıya uğradı.
Sınıfı basan veliler, öğrencilerin gözü önünde öğretmenleri darbetti.
Okulu bastılar: Öğretmenlere saldırdılar
Okul yönetimi ve diğer öğretmenler olayı ayırarak polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, velileri gözaltına aldı.
Şikayetçi oldular
Hastaneye giden 2 öğretmen de darp raporu alarak velilerden şikayetçi oldu.
Velilerin de öğretmenlerden şikayetçi oldukları öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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