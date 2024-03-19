Kocaeli'de yaşlı adamı döverek öldürdü... Akli dengesi araştırılacak Cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği yaşlı adamı döverek öldüren sanık, "Cezaevinden çıkınca kendime iş bulacağım. Umudumu kesmedim. Gelecek için her zaman bir planım var" dedi.

İHA

Kocaeli Değirmendere Salı Pazarı girişinde cezaevinden çıkan T.Ç., pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir K'ye defalarca demir çubukla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalayarak gözaltına alırken ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

"Cezaevinden çıkınca kendime iş bulacağım"

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan T.Ç'nin, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanığın daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve tedavisine ilişkin evrakların mahkemeye geldiği görüldü.

Savunması için söz hakkı verilen T.Ç., "Daha önce ifade ettiğim gibi 13 yaşında maktul tarafından tecavüze uğradım. Olay anında madde etkisindeydim. Şakir'i görünce beni yine istismar edeceğini düşünerek madde etkisiyle hareket ettim.

Yaşananlardan dolayı pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Cezaevinden çıkınca kendime iş bulacağım. Umudumu kesmedim, gelecek için her zaman bir planım var. Dışarı çıktığımda en ufak olaya karışırsam bana en ağır cezayı verin." diye konuştu.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığı tespit edilecek

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, tutukluluk halinin devamına da karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)