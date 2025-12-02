Kocaeli'de "Yayalar evimi izliyor" dedi, üst geçidi kaldırttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 kara yolunun Yeniyalı ve Barbaros Mahallelerini birbirine bağlayan noktasında 2012 yılında yapılan üst geçit, şikayet nedeniyle kaldırıldı...

Geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının hemen yanında bulunan apartmanda yaşayan Taşyürek Ailesi, yayaların evlerinin içini gördüğü gerekçesiyle 2014 yılında mahkemeye başvurdu.

"TEKNİK EKSİKLİKLER VAR"

Konuyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi, raporunda geçidin teknik açıdan eksiklikler barındırdığını ve evin mahremiyetini ihlal ettiğini tespit etti.

Raporda, iniş-çıkışların uygun hale getirilmesi veya geçidin kaldırılması gerektiği vurgulandı. Mahkeme heyeti, 2016 yılında üst geçidin yıkılmasına hükmetti.

Karayolları Genel Müdürlüğünün itirazı üzerine süreç istinafa taşınırken dönemin ilçe belediyesi, geçici çözüm olarak geçidin aileyi gören kısımlarını metal panellerle kapattı.

KARAR KESİNLEŞTİ, YIKILDI

Hukuk sürecinin 2023 yılında tamamlanmasıyla üst mahkeme, itiraz yolu kapalı olmak üzere geçidin yıkılmasına yönelik nihai kararını verdi.

Kararın ardından harekete geçen Karayolları ekipleri, geçen hafta başlattıkları çalışmayla üst geçidin sökümünü tamamladı.

Yıkılan yapının yerine ise sadece 1 metre mesafede inşa edilen yeni üst geçit, vatandaşların kullanımına sunuldu.

"EV YİNE GÖRÜNÜYOR"

Üst geçidin sadece 1 metre kaydırıldığını söyleyen vatandaş Ömer Tek, şunları söyledi:

"Vatandaş evin göründüğünden dolayı üst geçidi mahkemeye veriyor. Uzun süren mahkemeyi vatandaş kazanıyor. Üst geçidi de gördüğünüz gibi 1 metre geri alıyorlar. Bir şeyi ifade eder mi, o da belli değil.

Sonuçta vatandaş mahkemeyi kazanıyor. Mahkemeyi kazandığından dolayı üst geçit yıkılıyor, yenisini yapıyorlar.

Evi, balkonunu, yatak odasını her tarafı görüyor. Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok.

Üste çıktığın zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok. Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor."