Kocaeli'de yere şeker döken çocuğu uyaran kasiyer öldüresiye darbedildi

8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Kocaeli’de bulunan bir markette, marketin karşısında esnaflık yapan bir kişinin çocukları, şeker almak için markete girdi.

Şekeri yere döken çocuğa kasiyerin, “Yapma, biz temizliyoruz” diyerek uyarıda bulunduğu iddia edildi. Uyarıya sinirlenen 10 yaşındaki çocuğun kasiyere küfredip dışarı çıktığı öne sürüldü.

BABA VE İKİ KİŞİ KASİYERİ FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Kısa süre sonra çocuğun babası ve beraberindeki iki kişi markete gelerek kasiyere saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında marketin diğer çalışanı, “korkutma amacıyla” eline aldığı satırla olaya müdahale etmek istedi ancak o da saldırganlar tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki çalışan, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Market çalışanının ifadesinde, elindeki satırı yalnızca kavgayı durdurmak için aldığını ve kimseye zarar vermediğini söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.