Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı Gebze'de kontrolden çıkan otomobilin, minibüs, taksi ve sinyalizasyon direğine çarparak yan yattığı kazada araçlar hurdaya dönerken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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İHA

Kocaeli'de yaşanan trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde seyir halindeki Kadir Ö. idaresindeki otomobil, Bağdat Caddesi ile Ankara Caddesi kesişiminde sürücünün kontrolünden çıkarak, önce bir minibüse, sonra taksiye, ardından ise hızını alamayarak sinyalizasyon direğine çarparak yan yattı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle devrilen sinyalizasyon direği otomobilin üzerine düştü.

Zincirleme meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

ARAÇTA SIKIŞANLAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesi yapılan Kadir Ö. ve araçta bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlar hurdaya dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)