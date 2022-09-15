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    Kocaeli'deki ilkokulda bir öğrenci, sınıfta biber gazı sıktı

    Okula giderken yanında biber gazı götüren 5’inci sınıf öğrencisi, gazı sınıf içinde sıktı. Gazdan etkilenen çocuklara, sağlık ekipleri müdahale etti.
    • 15.09.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:22
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    Kocaeli'deki ilkokulda bir öğrenci, sınıfta biber gazı sıktı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher İlkokulu'nda, iddiaya göre 5. sınıfa giden bir öğrenci, yanındaki biber gazını sınıfın içinde sıktı.

    Öğrencilerin gazdan etkilenmesinin üzerine, okul idaresi durumu ekiplere bildirdi.

    İHA’nın haberine göre; onlarca öğrenci gazdan etkilendi.

    Ekipler, ağlayan öğrencileri sakinleştirdi

    Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağlayan çocukları, sağlık ekipleri sakinleştirdi.

    Kocaeli'deki ilkokulda bir öğrenci, sınıfta biber gazı sıktı VİDEO

    4 öğrenci, hastanelik oldu

    Sağlık ekipleri öğrencilere açık havada durmaları tavsiyesinde bulundu.

    Gazdan etkilenen 4 öğrenci, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Okul müdürü ise çocukların yanından bir an olsun ayrılmadı.

    Kocaeli deki ilkokulda bir öğrenci, sınıfta biber gazı sıktı #1

    Kocaeli deki ilkokulda bir öğrenci, sınıfta biber gazı sıktı #2

    Kocaeli deki ilkokulda bir öğrenci, sınıfta biber gazı sıktı #3

    Kocaeli deki ilkokulda bir öğrenci, sınıfta biber gazı sıktı #4

    Kocaeli deki ilkokulda bir öğrenci, sınıfta biber gazı sıktı #5


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