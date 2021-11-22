- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'nde şizofreni hastası iki daireyi ateşe verdi
Kocaeli'nde şizofreni hastası iki daireyi ateşe verdi
3 katlı binanın üst katında oturan şizofreni hastası M.A., kendi dairesi ile 1. kattaki daireyi benzin dökerek yaktı. Olayın ardından kaçan şahıs aranıyor.
- DHA
- 22.11.2021 - 13:48
- Güncelleme : 22.11.2021 - 13:51
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan şizofreni hastası M.A., yalnız yaşadığı 3. kattaki evini ve binanın giriş katındaki daireyi benzin dökerek yaktı.
Olayı farkeden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında daireler zarar gördü.
EVLERİ ATEŞE VERİP KAÇTI
Olay anında binanın 2'nci katında oturan M.A.'nın ağabeyinin ise evde olmadığı bildirildi.
Evleri ateşe vererek olay bölgesinden kaçan M.A.'yı yakalamak adına çalışma başlatıldı.