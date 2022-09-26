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    Konya'da 2 aracın tehlikeli drifti

    Trafiğe açık caddede karşılıklı olarak drift atan 2 sürücü polis ekipleri tarafından yakalanırken, sürücülere 25 bin 598 lira ceza yazıldı.
    • 26.09.2022 - 02:34
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    Konya'da 2 aracın tehlikeli drifti

    Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesi üzerinde 2 otomobil sürücüsünün karşılıklı olarak drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

    Görüntülerde otomobillerin cadde ortasında drift attığı ve bu sırada sokaktan çıkan hafif ticari aracın araçların durmasını beklediği görülüyor. Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücüler, daha sonra bulundukları yerden ayrıldı.

    Konya'da 2 aracın tehlikeli drifti - VİDEO

    Sürücüler tespit edildi, cezaları kesildi

    İHA'nın haberine göre; görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri, drift atan sürücülerin Z.D. ile S.D. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan şahıslardan S.D.’nin ehliyetine daha önce de drift atmaktan 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücülerden S.D.’ye, drift atmak ve sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmak suçundan, sürücü Z.D.’ye ise drift atmaktan ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

    25 bin 598 lira ceza yediler

    Her 2 sürücüye bu suçlardan toplam 25 bin 598 lira cezai işlem uygulandı. Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edilen sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

    Konya da 2 aracın tehlikeli drifti #1

    Konya da 2 aracın tehlikeli drifti #2


    Konya'da 2 aracın tehlikeli drifti
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