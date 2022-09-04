Konya'da 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaradı: 3-4 yıldır saman tozu nedeniyle kavgalıyız

Saman tozu nedeniyle çıkan kavgada 2 komşusunu öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Nurettin Altunkaya, "3-4 yıldır saman nedeniyle kavgalıyız, olay günü 'saman koymayın' dememe rağmen kavga ettik" dedi.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir (46), tırdan Vahit Sokak'ta evinin önündeki boş alana saman balyası indirmeye başladı.

Bu sırada kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan komşusu Nurettin Altunkaya (52), Erdemir'e saman tozunun evine geldiğini söyleyince tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

Şüpheli yakalandı

Nurettin Altunkaya, evinden aldığı pompalı tüfek ile Ayhan Erdemir, eşi Mahizer Erdemir (47) ile kardeşi Naif Erdemir'e ve tır şoförü Mahmut Bağış'a ateş açtı.

Daha sonra Altunkaya, sesleri duyup dışarı çıkan Naif Erdemir'in eşi Firdevs Erdemir'i de vurdu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin "Teslim ol" çağrısına uymayan şüpheli, ekiplere 40 el ateş etti. Karşılık veren polis, şüpheliyi bacaklarından vurarak yakaladı.

Şahıs, 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı

Ayhan Erdemir ile eşi olay yerinde hayatını kaybetti. Naif Erdemir, Firdevs Erdemir, Mahmut Bağış ve Nurettin Altunkaya, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Firdevs Erdemir'in tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildiği bildirildi.

Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir'in cenazeleri, olayın ertesi günü Saraçoğlu Mezarlığı'na kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Konya’da ‘saman tozu’ yüzünden 2 kişiyi öldürdü VİDEO ARŞİV



Şüpheli 2004'te akrabasını öldürmüş

Öte yandan Nurettin Altunkaya'nın 2004'te memleketi Elazığ'da bir akrabasını öldürdüğü ortaya çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan 26 yıl hapis cezası alan Altunkaya'nın 2014'te şartlı tahliye olduğu, 2017'de ise Elazığ'dan Konya'ya gelip, yerleştiği belirtildi.

"3-4 yıldır saman nedeniyle kavgalıyız"

Yaralı olarak gözaltına alınıp Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Nurettin Altunkaya'nın ifadesi alındı.

Altunkaya, polisteki ifadesinde, "Olay nedeniyle pişmanım. Tüm polis teşkilatından da özür dilerim. Polis olduklarını bilsem; ateş etmezdim. 3-4 yıldır saman nedeniyle kavgalıyız.

Daha önce belediye ekipleri geldi samanı kaldırdı, ama yine devam ettiler. Geçen yıl darbedildim. 'Olay günü de saman koymayın.' dememe rağmen kavga ettik." dedi.

DHA'nın haberine göre; Altunkaya'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.













