Konya'nın Karatay ilçesinde saat 10.15 sıralarında bir iş yerinde amca ve yeğenlerinin kavgasında kan aktı.
Yabancı uyruklu H.B. ile yeğenleri M.H. ve A.H. arasında ortak kiraladıkları ve ayrı katlarda ayakkabı ürettikleri iş yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine amca ve yeğenlerin iş yerinde çalışan elemanları da kavgaya dahil oldu.
8 kişi yaralandı
Bıçak, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada H.B. ile yeğenleri M.H., A.H. ve iş yeri çalışanlarından 5 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
O anlar kaydedildi
Kavganın ardından iş yerinden çıkan yaralılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.