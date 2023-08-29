Konya'da amca ve yeğenlerinin iş yeri kavgası: 8 yaralı Ortak kiraladıkları iş yerinde ayakkabıcılık yapan yabancı uyruklu amca ve yeğenlerinin arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Konya'nın Karatay ilçesinde saat 10.15 sıralarında bir iş yerinde amca ve yeğenlerinin kavgasında kan aktı.

Yabancı uyruklu H.B. ile yeğenleri M.H. ve A.H. arasında ortak kiraladıkları ve ayrı katlarda ayakkabı ürettikleri iş yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine amca ve yeğenlerin iş yerinde çalışan elemanları da kavgaya dahil oldu.

8 kişi yaralandı

Bıçak, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgada H.B. ile yeğenleri M.H., A.H. ve iş yeri çalışanlarından 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

8 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kaydedildi

Kavganın ardından iş yerinden çıkan yaralılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.