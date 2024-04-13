Konya'da ayaklarını çapa makinesine kaptıran oğlunu kurtarırken kolundan yaralandı

DHA
Saat 13.30 sıralarında Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde, tarlayı çapa makinesiyle süren Muhammed Yıldırım(26), dalgınlık nedeniyle iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.
Oğlunu kurtarmak isterken kolundan yaralandı
Yıldırım'ın yardımına koşan annesi Emine Yıldırım da oğlunu kurtarmak isterken kolunu çapa makinesine kaptırdı. Anne ve oğlunun yaralandığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğlu Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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